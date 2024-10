UCAD : Abdourahmane Diouf lance un appel à candidatures pour le poste de recteur Rédigé par leral.net le Mercredi 30 Octobre 2024 à 10:39 | | 0 commentaire(s)|

Le Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, El Hadji Abdourahmane Diouf, a publié un texte, consulté par "Senego", pour officialiser le lancement d’un appel à candidatures au poste de Recteur de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD). Ce document s’inscrit dans le cadre de […] Sénégal Atlanticactu/ Abdourahmane Diouf/ Saliou Ndong Le Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, El Hadji Abdourahmane Diouf, a publié un texte, consulté par Senego, pour officialiser le lancement d’un appel à candidatures au poste de Recteur de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD). Ce document s’inscrit dans le cadre de l’application de deux décrets clés : le décret n°2021-846 du 24 juin 2021, qui détermine les procédures de nomination des recteurs dans les universités publiques sénégalaises, et le décret n°2021-1500 du 16 novembre 2021, qui établit les règles d’organisation et de fonctionnement de l’UCAD.



Source : Source : https://atlanticactu.com/ucad-abdourahmane-diouf-l... Sénégal Atlanticactu / Saliou Ndong

Accueil Envoyer à un ami Partager