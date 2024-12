UCAD: Heurts entre étudiants et forces de l?ordre Rédigé par leral.net le Jeudi 5 Décembre 2024 à 14:28 | | 0 commentaire(s)|

Des heurs ont lieu ce jeudi à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar entre étudiants et forces de l’ordre . Des jets de projectile répondent à des tirs de grenades lacrymogènes.Les étudiants en Master sont encore au front pour réclamer 14 mois d'arriérés de bourses. Depuis quelques jours, l’université cheikh anta Diop de dakar est le centre d’affrontements entre étudiants et forces de l'ordre.



Source : Source : https://senemedia.com/annonce-77449-ucad-heurts-en...

Accueil Envoyer à un ami Partager