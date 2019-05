UCAD : L'étudiant Mamadou Abdou Bâ est finalement décédé

Rédigé par leral.net le Samedi 18 Mai 2019

Mamadou Abou Ba, l’étudiant en 5e année de chirurgie qui souffrait d’une maladie cardiaque est décédé hier vendredi. La nouvelle a été annoncée par l’Amicale des étudiants de la faculté de Médecine de l’UCAD à travers un communiqué. « C’est avec le cœur plein de chagrin que nous informons malgré toutes les démarches entreprises pour l’obtention de la somme nécessaire à son évacuation, notre camarade n’a pas survécu à sa pathologie », lit-on dans le document. L’enterrement a eu lieu le même jour à Diakhaye dans la commune d’arrondissement de Keur Massar.

Pour rappel, l’amicale des étudiants de la faculté de médecine, pharmacie et d’odontologie de l’UCAD avait initié une collecte de fonds pour lui venir en aide. Cet argent devait servir à son évacuation en France pour les soins plus adéquats.



