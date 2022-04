UCAD à Rebeuss : le Collectif pour la libération de Cheikh Oumar Diagne en "kharé Badr" ce mercredi

Le Collectif pour la Libération de Cheikh Omar Diagne (COLICOD) sera dans la rue ce mercredi, il va marcher de l'UCAD jusqu'à la prison de Rebeus. Le collectif exige la libération sans condition et fustige la vidéo ainsi que les photos de Cheikh Omar Diagne qui circulent sur les réseaux sociaux. Il interpelle par ailleurs le mouvement And Samm Jikko Yi et les chefs religieux à participer à cette lutte. Les défenseurs de Cheikh Oumar Diagne étaient en conférence de presse ce lundi.