UCAD : nouveaux affrontements entre étudiants et forces de l’ordre

Rédigé par leral.net le Lundi 9 Décembre 2019 à 13:09

L’Université Cheikh Anta Diop de Dakar a été le théâtre ce lundi dans la matinée, de nouveaux affrontements entre les étudiants et les forces de l'ordre.



En effet, les étudiants qui réclament le paiement de leurs bourses, ont encore investi l’avenue Cheikh Anta Diop pour se faire bien entendre. A l’aide de jets de pierres et de barricades, ils ont barré le passage aux véhicules, avant l’intervention des policiers, lesquels ont à leur tour lancé des grenade lacrymogènes en direction des manifestants.



