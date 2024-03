UEFA: Le Psg retrouve le Barça en quart de Ligue des champions; Marseille opposé au Benfica en Ligue Europa Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Mars 2024 à 21:22 | | 0 commentaire(s)|

AFP – Le Psg affrontera le FC Barcelone en quart de finale de la Ligue des champions. Un énorme choc opposant également Manchester City, tenant du titre, au Real Madrid, selon le tirage au sort effectué, vendredi, à Nyon (Suisse), au siège de l’Uefa. Arsenal – Bayern Munich et Atletico Madrid – Borussia Dortmund seront […] AFP – Le Psg affrontera le FC Barcelone en quart de finale de la Ligue des champions. Un énorme choc opposant également Manchester City, tenant du titre, au Real Madrid, selon le tirage au sort effectué, vendredi, à Nyon (Suisse), au siège de l’Uefa. Arsenal – Bayern Munich et Atletico Madrid – Borussia Dortmund seront les deux autres affiches de ces quarts de finale. Sept ans après la fameuse remontada au Camp Nou en 8e de finale retour (6-1/0-4), les Parisiens, qui devront se déplacer au stade olympique de Montjuic cette fois au match retour, vont retrouver leur bourreau catalan pour une affiche qui sera aussi très particulière pour Luis Enrique, ex-entraîneur du Barça. Le technicien espagnol, qui dirigeait l’équipe catalane en 2017, aura sans doute à cœur de jouer un mauvais tour à son ancien club. Les champions de France avaient déjà pris leur revanche sur les Barcelonais en les éliminant en 8e de finale en 2021 (4-1, 1-1). En cas de succès, le Psg sera aux prises avec le vainqueur de l’Atletico Madrid – Borussia Dortmund, sans doute le face-à-face le moins prestigieux de ce Top 8 continental. Mais tous les regards seront forcément tournés vers le duel opposant City et le Real. Entre le champion d’Europe en titre, entraîné par le maître tacticien Pep Guardiola, et le détenteur du record de victoires dans la compétition (14), il y aura un immense favori sur le tapis à l’issue des quarts de finale. C’est la quatrième fois en cinq saisons que le Real et City s’affrontent dans la phase éliminatoire de la C1. Les Anglais se sont imposés deux fois sur trois, en 2020 en huitièmes (2-1/2-1) et l’an dernier en demi-finales (1-1/4-0), mais avaient subi la loi de Karim Benzema au même stade de la compétition en 2022 (3-4/3-1), avec trois buts inscrits en toute fin de match. L’autre affiche opposera le Bayern et Arsenal : les Munichois ont déjà éliminé deux fois les Gunners en huitièmes de finale de C1, en 2005 ((3-1/0-1) et en 2013 (0-2/3-1), et les avaient dominés en poules en 2001 (1-0/2-2). Les matchs aller se joueront les 9 et 10 avril et les retours auront lieu les 16 et 17 avril. La finale est prévue le 1er juin à Wembley à Londres. Ligue Europa : Marseille opposé au Benfica en quart de finale AFP – L’Olympique de Marseille retrouvera Benfica Lisbonne en quart de finale de la Ligue Europa, après le tirage au sort effectué, vendredi, un club contre lequel il a une vieille revanche à prendre depuis la main de Vata en 1990. Éliminé en demi-finale de la C1, il y a 34 ans, après cette mémorable action litigieuse (2-1/0-1), l’OM avait également perdu contre Benfica en huitièmes de finale de la C3 en 2010 (1-1/ 1-2). Il tentera, pour la première fois, d’éliminer le club portugais, avec le match retour au Stade vélodrome le 18 mars (aller le 11 mars à Lisbonne). Marseille, qui s’est fait peur, jeudi soir, contre Villarreal, en étant mené 3-0 (score final : 3-1) malgré sa large victoire de l’aller (4-0), a échappé au pire dans ce tirage en évitant les deux favoris, Liverpool, opposé à l’Atalanta Bergame, et le Bayer Leverkusen qui rencontre West Ham. L’OM s’offre une affiche historique face à Benfica qui l’avait éliminée aux portes de la finale avec ce but marqué de la main à la 83e minute ; une histoire dont on parle encore sur le Vieux-Port. A propos de retrouvailles, Marseille va croiser Angel Di Maria, qui l’a fait souffrir du temps où il jouait au Psg, et un autre ancien Parisien, Juan Bernat. Benfica n’est pas en très grande forme. Le géant lisboète a perdu la tête du classement du Championnat du Portugal, doublé par le Sporting, et corrigé par son grand rival le FC Porto (5-0) le 3 mars.



Source : Source : https://lesoleil.sn/uefa-le-psg-retrouve-le-barca-...

Accueil Envoyer à un ami Partager