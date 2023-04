UEMOA: Le Conseil des ministres attire l’attention sur la détérioration du déficit courant Rédigé par leral.net le Samedi 1 Avril 2023 à 20:45 | | 0 commentaire(s)|

Au siège de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (Bceao) à Dakar, s'est tenu, hier, le premier Conseil des ministres de l'Uemoa de l'année 2023. Il a été dirigé par le président Adama Coulibaly. Pour lui, l'année 2022 s'est achevée sur une note d'espoir au sein de l'Union, même s'il invite à plus d'attention face à la détérioration du déficit courant à 7,7% en 2022 contre 5,6% en 2021. La première session du Conseil des ministres de l'Uemoa de l'année 2023 s'est tenue, hier, à Dakar. Les travaux ont été présidés par le nouveau président, le ministre ivoirien de l'Économie et des Finances, Adama Coulibaly, qui a remplacé son homologue togolais, Sani Yaya. Pour lui, l'année 2022 s'est achevée sur une note d'optimisme, laissant augurer de bonnes perspectives pour 2023. Car, a-t-il précisé, l'activité économique de l'Union sur un an est restée dynamique au quatrième trimestre 2022 avec une progression de 5,4 % du Pib après une hausse de 5,7 % notée le trimestre précédent. À l'en croire, cette évolution de l'activité a été portée par celle de la valeur ajoutée dans l'ensemble des secteurs. L'autre motif de satisfaction, selon le ministre Adama Coulibaly, est le recul de l'inflation. « Au niveau de l'Union, l'inflation a amorcé une décélération au quatrième trimestre 2022 pour s'établir à 7,8% contre 8,4% un trimestre plus tôt. Cette décélération du niveau général des prix est imputable aux actions menées par les autorités nationales et monétaires ainsi qu'à la baisse du rythme de progression des prix des produits alimentaires », a souligné Adama Coulibaly. S'agissant de la campagne 2023, le président du Conseil des ministres de l'Uemoa a estimé que la production est en hausse de 15,9 % contre une baisse de 13,1 % l'année précédente. Toutefois, a-t-il martelé, la gestion des finances publiques dans l'Uemoa en 2022/2023 s'est soldée par un creusement du déficit budgétaire. Cependant, il considère que la détérioration de la stabilité extérieure de l'Union doit attirer les attentions. « En effet, sur l'ensemble de l'année 2022, le déficit courant s'est établi à 7,7 % du Pib après 5,6 % en 2020. Cette détérioration des comptes extérieurs intervient dans un contexte de renchérissement des produits alimentaires et énergétiques sur les marchés mondiaux, conjugués avec un repli des flux nets de capitaux au titre du compte financier », a estimé le ministre ivoirien. Demba DIENG Plusieurs textes examinés Dans un contexte marqué par une crise de liquidités dans le marché régional, le Conseil des ministres traitera plusieurs sujets dont la situation économique et monétaire de la Bceao. À l'ère du développement technologique, les ministres de l'Uemoa peaufinent la stratégie régionale de développement de l'Économie numérique. À cet effet, le projet de décision portant adoption du programme régional de développement numérique de l'Uemoa sera examiné. Le conseil déterminera également les stratégies et les modalités d'application dudit programme, selon le ministre ivoirien de l'Économie et des Finances, Adama Coulibaly. Le Conseil des ministres de l'Uemoa se penche également sur le projet de convention régissant la Commission bancaire de l'Uemoa et son annexe, ainsi que le projet de loi uniforme relative à la lutte contre le blanchiment d'argent, de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Le projet de loi susvisé est l'instrument de transposition dans l'ordonnancement juridique des termes des États de la directive conjointement proposée par l'Uemoa et la Bceao. Concernant la Banque ouest-africaine de développement (Boad), le Conseil des ministres aborde le rapport annuel 2022 de la Boad et procédera à l'approbation des comptes annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 ainsi qu'à la modification des statuts de cette institution. À côté de l'examen de ces différents textes, il est prévu la nomination des représentants des États membres au sein du Comité de stabilité financière dans l'Umoa et à l'approbation des comptes de la Bceao pour l'exercice 2022. D. DIENG



Source : Source : https://lesoleil.sn/uemoa-le-conseil-des-ministres...

