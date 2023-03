UEMOA : Le Sénégal émet un placement d’obligations Rédigé par leral.net le Jeudi 30 Mars 2023 à 21:04 | | 0 commentaire(s)|

Le ministère des Finances et du Budget, à travers la Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor (DGCPT) et la Sgi INVICTUS CAPITAL & FINANCE (ICF) annonce le placement des obligations de l’Etat du Sénégal émises, par appel public à l’épargne, sur le marché financier de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine, sur […] Le ministère des Finances et du Budget, à travers la Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor (DGCPT) et la Sgi INVICTUS CAPITAL & FINANCE (ICF) annonce le placement des obligations de l’Etat du Sénégal émises, par appel public à l’épargne, sur le marché financier de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine, sur la période du 06 au 24 mars 2023. L’opération, qui porte sur des tranches de maturité de 5, 7 et 10 ans, a été lancée le 06 mars 2023 pour un montant de cent vingt (120) milliards FCFA. Cet objectif a été, par la suite, révisé à deux cents (200) milliards FCFA. En définitive, l’opération a été sursouscrite et clôturée à 201.860.000.000 FCFA, informe une note parvenue à notre rédaction. Ce résultat atteste, d’une part, la confiance réitérée des investisseurs à la qualité de la signature de l’Etat du Sénégal, grâce à sa stabilité institutionnelle et la résilience de son cadre macro-budgétaire et, d’autre part, la consolidation du marché Financier régional comme une solution crédible aux enjeux de financement des Etats de l’UEMOA et des entreprises publiques et privées, précise la source. O.B



Source : Source : https://lesoleil.sn/uemoa-le-senegal-emet-un-place...

