UFC: Le Camerounais Francis Ngannou affrontera le champion du Monde Stipe Miocic C’est sans doute le combat le plus attendu en ce début d’année 2018. Le 20 janvier prochain à Boston, le Camerounais Francis Ngannou descendra dans la cage pour affronter l’Américain Stipe Miocic, en vue de remporter le titre de Champion du Monde des poids lourds de l’Ultimate Fighting Championship (UFC).

Samedi 13 Janvier 2018

En l’espace de deux ans, et après six combats spectaculaires, le Camerounais est devenu l’une des grandes attractions des Arts martiaux mixtes (MMA,) et la nouvelle star des réseaux sociaux. Affrontant tous les adversaires qu’on présentait comme redoutables, il démolit tout sur son passage. Ce septième combat sera celui de la confirmation de tout le bien qu’on pense de lui, et surtout, il fera de lui le nouveau champion du monde s’il réussit à venir à bout de l’Américain Stipe Miocic.



Il faut dire que pour le Camerounais Francis Ngannou, c’est le Combat de sa vie. S’il réussit à battre Stipe Miocic, il deviendra alors le nouveau Champion du monde et prendra la ceinture de Roi des poids lourds actuellement détenu par l’Américain.

Pour rappel, l’UFC est la ligue des arts martiaux mixtes (MMA) la plus renommée, et le Camerounais en est l’une des nouvelles stars. Récemment, l’Ultimate Fighting Championship lui a décerné le trophée du plus beau KO de l’année 2017. Un titre gagné grâce à cet uppercut que le Camerounais avait asséné au Néerlandais Alistair Overeem, le 2 décembre à Détroit. Le jeune natif de Batié n’avait d’ailleurs pas caché sa joie lorsqu’il a reçu son trophée: « Je suis très heureux de ce trophée, a-t-il ainsi lâché sur son compte Twitter. Je compte placer un geste plus réussi le 20 janvier, pour les MMA awards 2018 ».



Même si Francis Ngannou est très loin d’égaler Conor Mc Gregor, le Camerounais ne cesse de gagner en popularité. Vivant désormais aux Etats-Unis, il s’est rendu en France où il prépare son combat dans le calme et la sérénité.

