UGB : Le STESU/CNTS avertit Birima Ndiaye et exige une assemblée générale de renouvellement Rédigé par leral.net le Lundi 30 Mai 2022 à 20:30 | | 0 commentaire(s)| Au niveau des jeunes syndicalistes du Crous et de leur responsable, Birima Ndiaye, des tensions ne manquent pas. Ce dernier est pointé du doigt par les membres du STESU (syndicat des travailleurs des établissements scolaires et universitaires), qui le taxent de dictateur. A en croire leur président, Sada Sow, par ailleurs président régional des jeunes de la Cnts, Birima Ndiaye veut leur imposer un de ses hommes qui, toujours selon M. Sow, n'est pas loin de la retraite, alors qu'il y a des jeunes syndicalistes très compétents, aptes et prêts à relever le défi. Raison pour laquelle ils exigent, et dans les plus brefs délais, la tenue d'une assemblée générale de renouvellement. Sinon, d'après Sada Sow, ils vont hausser le niveau de leur stratégie.



Adama Sall (Saint-Louis)



