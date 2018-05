UGB: Officiellement installé, le nouveau recteur décline sa feuille de route (vidéo)

Le Professeur Baydallaye KANE a passé le témoin à son successeur Ousmane THIARE, ce matin, à l’occasion d’une cérémonie solennelle à laquelle les différentes entités de la communauté universitaire de Saint-Louis ont pris part.



Le nouveau recteur a réaffirmé sa volonté d’œuvrer pour l’apaisement de la tension sociale au sein du campus de SANAR et le redémarrage effectif des activités pédagogiques, en rendant hommage au président sortant de l’assemblée de l’Université.



Ousmane THIARE dit s’engager à instaurer le dialogue entre les parties prenantes et compte sur la participation de chacun. « J’appelle à l’union des cœurs et à mettre, tous, en avant les intérêts de notre Université », a dit l’ancien directeur du CEA-MITIC.



Réagissant sur les importants dégâts enregistrés lors des échauffourées du 15 mai, le recteur THIARE note que le bilan est en train d’être établi. « Nous comptons sur l’appui de notre ministère de tutelle pour reconstruire notre Université », a-t-il ajouté devant Olivier SAGNA, le représentant du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI)