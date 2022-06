UGB Saint-Louis : Entre révisions et pénurie d'eau, le calvaire des étudiants Rédigé par leral.net le Mercredi 8 Juin 2022 à 14:17 | | 0 commentaire(s)| Leral a rendu visite aux étudiants de l'Université Gaston Berger (UGB) et les problèmes sont récurrents, dont une pénurie criarde d'eau. "Nous souffrons avec le manque d'eau qui est fréquent. On se tape des kilomètres pour avoir de l'eau ou passons des nuits blanches à l'attendre sans la voir. Sans compter le fait que nous, les filles, avons besoin de ce précieux liquide pour plusieurs choses", témoignent les intervenantes. Les étudiants estiment que même les citernes, malgré leur alimentation, ne suffisent pas et interpellent les autorités à régler ce problème pour de bon.



Accueil Envoyer à un ami Partager