UGB: l'installation du nouveau DG du CROUS vire à la bataille rangée

La tension est montée d’un cran ce matin à l'Ugb, entre fractions syndicales du Centre Régional des Œuvres universitaires de Saint-Louis (CROUS), lors de passation de service entre l’ancien directeur Ibrahima DIAO et le nouveau, Pape Ibrahima Faye.

Une bataille rangée a éclaté dans la salle du CRDS provoquant la suspension de la cérémonie.



Pour rappel, des leaders syndicaux du SATCOUS accusent ceux de la CNTS et du SYNTUS d’avoir hypothéqué les revendications syndicales au profit de leurs intérêts personnels. Ces derniers récusent et dénoncent « la mauvaise foi » et « le manque de légitimité » de ces derniers.



Papa Ibrahima Faye a été nommé Dg du Crous, en remplace Ibrahima Diao, celui-ci limogé en même temps que le recteur de l'Université Baydallaye Kane, pour leur responsabilité présumée en ce qui concerne la mort de l’étudiant Fallou Sène.













Avec Ndarinfo