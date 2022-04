UGB- pour écarter l’idée d’une session unique ou année invalide Les étudiants suspendent leur grève illimitée

Ils ont pris cette décision à l’issue de leur assemblée générale d'urgence tenue dans la soirée de jeudi. Ces étudiants en ont profité aussi pour demander le départ du Recteur de l'UGB de Saint-Louis et du Directeur du CROUS si jamais ces derniers ne parviennent pas à résoudre les problèmes soulevés.



À en croire le Président de Séance de la Coordination des étudiants de Saint-Louis en l’occurrence Ousmane Guèye, ce sont les autorités internes qui refusent de les recevoir pour discuter par rapport à leurs revendications et essayer d’y trouver des solutions allant dans le sens d’apaiser l’espace universitaire.



C’est ainsi que pour éviter une session unique ou une année invalide dans leur université, la Coordination des étudiants de Saint-Louis a décidé de sursoir à son mot d’ordre de grève illimitée demandant ainsi aux étudiants de reprendre les cours, ce lundi 25 Avril 2022 mais par la même occasion, elle maintient son mot d’ordre de trois (03) mois de nonpaiement des chambres.



« Nos autorités internes sont allées jusqu’à menacer la communauté estudiantine de cette université d’aller vers des sessions uniques voire des années invalides. Ce que nous n’accepterons jamais. C’est la raison pour laquelle la Coordination a demandé aux étudiants de reprendre les cours dès ce lundi pour ne pas biaiser leur avenir pédagogique », a expliqué Ousmane Guèye, President de Séance de la Coordination des étudiants de Saint-Louis.



Il annonce toutefois des « actions syndicales très efficaces » que les étudiants comptent entamer dès la semaine prochaine pour résoudre définitivement les problèmes de manque d’eau, d’infrastructures, la question de l’assainissement, de l’insécurité, de l’effectivité du paiement des bourses, et des lenteurs administratives au sein des différentes Unités de formation et de recherche (Ufr

Sud Quotidien