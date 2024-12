UN DÉCRET PRÉSIDENTIEL POUR RÉFORMER LE COS-PETROGAZ Rédigé par leral.net le Mardi 31 Décembre 2024 à 22:27 | | 0 commentaire(s)|

"J’ai pris un nouveau décret organisant le COS-PETROGAZ pour y donner plus de place à l’opposition, à la société civile, aux syndicats et à l’ordre national des experts", a déclaré le président Faye dans son discours à la Nation. Lors de son adresse à la Nation, le président Bassirou Diomaye Faye a annoncé une réforme majeure concernant le Comité d’Orientation Stratégique du Pétrole et du Gaz (COS-PETROGAZ). « J’ai pris un nouveau décret organisant le COS-PETROGAZ pour y donner plus de place à l’opposition, à la société civile, aux syndicats et à l’ordre national des experts », a-t-il déclaré, soulignant une volonté d’inclusion et de transparence. Cette réforme vise à garantir une gestion optimale des ressources pétrolières et gazières au profit de l’économie nationale et des générations futures. « Nous entendons ainsi garantir une exploitation transparente et équitable des ressources naturelles, en plaçant l’intérêt national au cœur des priorités », a affirmé le chef de l’État. Le président a également insisté sur l’importance de cette mesure dans la transformation systémique qu’il appelle de ses vœux. « Aucun changement, aucune rupture n’est possible dans un environnement de corruption endémique. Si nous voulons le changement, nous devons résolument réformer nos institutions et nos pratiques », a-t-il souligné. Avec cette refonte du COS-PETROGAZ, le Sénégal s’engage dans une démarche qui associe l’ensemble des acteurs nationaux à la gestion stratégique de ses ressources naturelles. « Cette réforme est une preuve de notre détermination à bâtir un modèle de gouvernance exemplaire et bénéfique pour tous les Sénégalais », a conclu le président Bassirou Diomaye Faye. Source Logo: SenePlus Primary Section: Economie Archive setting: Unique ID: Alioune



Source : Source : https://www.seneplus.com/economie/un-decret-presid...

