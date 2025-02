UNE COOPÉRATIVE AGRICOLE POUR RÉVOLUTIONNER L’ÉLEVAGE AU SÉNÉGAL

Le secteur de l’élevage au Sénégal, essentiel à l’économie nationale et à la sécurité alimentaire, fait face à de nombreux défis, notamment la dégradation des pâturages, le manque d’aliments pour le bétail, la faible productivité des races locales et les difficultés d’accès au financement. Pour y répondre, le Ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de l’Élevage lance un projet ambitieux : la création d’une Coopérative Agricole Communautaire à vocation élevage au Ranch de Dolly. Situé sur une réserve pastorale de 87 500 hectares, ce projet repose sur le concept 3FTC – Formation, Formalisation, Financement, Transformation et Commercialisation – avec pour objectif de structurer durablement l’élevage et d’en maximiser les retombées économiques et sociales.

L’initiative vise à moderniser l’élevage en intégrant des pratiques innovantes, en optimisant la culture fourragère pour garantir une alimentation animale stable toute l’année et en améliorant la génétique des races locales pour augmenter la production de viande et de lait. Elle prévoit également la création d’un Fonds Élevage destiné à faciliter l’accès au financement pour les éleveurs et les coopérateurs, ainsi que la mise en place d’unités de transformation d’aliments pour bétail afin d’assurer une alimentation équilibrée. Le volet sanitaire occupe une place clé dans le projet, avec un renforcement des services vétérinaires et des campagnes de prévention pour protéger le cheptel.

Au-delà de l’élevage, la coopérative ambitionne de structurer la transformation et la commercialisation des produits issus du secteur, en mettant en place des circuits de distribution optimisés et en développant un label de qualité garantissant la traçabilité et la compétitivité des produits locaux sur le marché national et international. Une plateforme digitale facilitera également la mise en relation avec les acheteurs.

Ce projet entend également professionnaliser les éleveurs à travers des programmes de formation sur les techniques de gestion des pâturages, l’amélioration génétique et la transformation agroalimentaire. Un accent particulier est mis sur la gestion financière et coopérative afin d’assurer l’autonomie des membres et la pérennité de la coopérative.

L’impact attendu est considérable : une meilleure sécurisation de l’alimentation du bétail, des rendements accrus en viande et en lait, une augmentation de l’accès au financement pour les acteurs de la filière et une valorisation accrue des produits issus de l’élevage. À terme, cette initiative devrait non seulement renforcer la structuration du marché de l’élevage, mais aussi générer des emplois et améliorer les revenus des éleveurs.

Porté par le ministre de l’Élevage, Dr Mabouba Diagne, ce projet s’inscrit dans la dynamique du Plan Sénégal 2050 impulsé par le Président Bassirou Diomaye Faye. Il marque une étape décisive vers une transformation durable du secteur pastoral, en plaçant la modernisation et la rentabilisation de l’élevage au cœur des priorités nationales.