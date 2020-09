UNE PREVISION ERRONEE DE L’ANACIM ? Rédigé par leral.net le Lundi 21 Septembre 2020 à 12:09 | | 0 commentaire(s)|

Grand Dakar s’est réveillé sous la pluie. Pourtant l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (l’Anacim) a annoncé une journée ensoleillée avec une température comprise entre 25° et 31° à Dakar. Avec les dégâts liés aux récentes pluies, les prévisions météorologiques permettent de savoir les caprices de dame nature. L’Anacim contribue donc à prendre des décisions idoines pour parer à d’éventuels désagréments. Si elle se trompe, cela pourrait causer des dommages http://www.anacim.sn/ meteorologie/



