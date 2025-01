UNIVERSITÉ ASSANE SECK DE ZIGUINCHOR : Les étudiants annoncent la suspension de la grève et appellent à poursuivre les efforts pour améliorer les conditions universitaires Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Janvier 2025 à 16:37 | | 0 commentaire(s)|









Les étudiants de l’Université Assane Seck de Ziguinchor (Uasz) vont retourner en classe. Refusant fermement l’imposition des sessions uniques, la Coordination des étudiants (Ce-Uasz) annonce la suspension de son mot d’ordre de grève. Tout de même, elle réitère son appel pour des solutions durables.







La Coordination des étudiants de l’Université Assane Seck de Ziguinchor (Ce-Uasz) annonce la reprise des cours. La Coordination des étudiants de l’Université Assane Seck de Ziguinchor a, en effet, noté avec satisfaction des avancées sur certains points, notamment «l’accélération des travaux de construction de la zone de production du restaurant», «la réception partielle d’équipements pour le pavillon et le PGF-SUP», «la fermeture du pavillon E, jugé dangereux pour les étudiants» et «l’augmentation du nombre de lits dans les pavillons et l’amélioration des infrastructures pédagogiques».

Cependant, la Coordination rejette fermement l’imposition des sessions uniques, estimant qu’elles compromettent la réussite académique. Elle appelle au retour aux deux sessions normales avec deux rattrapages, jugeant cette mesure essentielle pour garantir une évaluation juste et efficace.



Suspension du mot d’ordre de grève







Ainsi, dans un esprit de responsabilité, la Ce-Uasz annonce la suspension de son mot d’ordre de grève. Toutefois, elle reste vigilante et prête à poursuivre le combat si nécessaire, en cas d’absence de progrès significatifs d’ici le 6 janvier 2025.







Sidy Djimby NDAO









Source : Source : https://www.jotaay.net/UNIVERSITE-ASSANE-SECK-DE-Z...

