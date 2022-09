URAC: La Fondation Hewlett capacite les journalistes et radios communautaires pour 18 mois Rédigé par leral.net le Mercredi 28 Septembre 2022 à 09:13 | | 0 commentaire(s)| Un atelier de formation des journalistes et radios communautaires a été organisé sur la gouvernance participative et inclusive avec l’Union des radios associatives et communautaires (URAC). Ceci dans le cadre d'un partenariat avec la fondation Hewlett qui accompagne le projet de 18 mois pour permettre aux radio Communautaires avec les collectivité locales et la population de s'implanter durablement.



Accueil Envoyer à un ami Partager