URBANISME: Visite du Ministre Abdou Karim Fofana au site de recasement du marché Sandaga (Photos) Rédigé par leral.net le Vendredi 12 Juin 2020 à 23:05 | | 1 commentaire(s)| Le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique Abdou Karim Fofana a visité, ce vendredi 12 juin, le marché du Champ de courses construit pour le recasement des commerçants du marché Sandaga.

Le préfet de Dakar, Alioune Badara Samb ainsi que les maires de Dakar, Soham Wardini et de la Médina, Bamba Fall, étaient de la partie.



D'un coût de 558 500 000 FCFA, le marché est composé de 507 cantines, d'un bureau administratif, d'un secrétariat, d'un espace de culte, d'un bloc de restauration, d'un réfectoire et d'un bloc toilettes.



















