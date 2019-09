URGENT - Abdoulaye Wade et Macky Sall réconciliés Abdoulaye Wade et Macky Sall se sont réconciliés. Après la prière, les deux hommes ont été reçus en privé par le Khalife général des Mourides dans l’enceinte de la mosquée. Puis, ils sont tous les trois sortis ensemble, Macky Sall et Abdoulaye Wade la main dans la main.

Rédigé par leral.net le Vendredi 27 Septembre 2019 à 16:36 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos