URGENT - Affaire Wari SA Millicom: le rachat de Tigo par Wari confirmé par le Tribunal Arbitral de Paris? Ce feuilleton économico-judiciaire Wari Milicom semble se diriger vers son clap de fin puisque selon des sources officieuses bien au fait du dossier, le groupe sénégalais Wari aurait été confirmé comme seul et unique repreneur de Tigo conformément à l'accord passé entre les deux entreprises avant dêtre remis en cause par cette dernière.

Rédigé par leral.net le Mardi 30 Janvier 2018 à 15:14

Mais, le groupe Wari aurait bien tort de sabrer le champagne car selon toujours ces mêmes sources, un intense lobbying est train d'être mené afin d'infirmer le verdict tel qu'attendu. Prévu dans un premier temps pour décembre, celui-ci ne sera rendu que ces jours-ci, attestant de l'âpreté de la bataille aux enjeux économiques, financiers voire politiques, considérables.



Est-ce le commencement de la fin pour ce feuilleton, toujours est-il que les souteneurs du groupe Wari disent ouvrir l'oeil et rester sur leurs gardes, se gardant bien de "vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué". D'autant qu'il se murmure que lors de la visite du président Emmanuel Macron, premier VRP de France, cette affaire ne manquera pas d'être évoquée, histoire de faire pencher la balance du côté du consortium dirigé par l'opérateur français Free ?

