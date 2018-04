URGENT : Avis important aux sociétés et usagers du Port autonome de Dakar Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Avril 2018 à 12:19 commentaire(s)|

VIS AUX USAGERS DU PORT



Les sociétés dont les noms figurent sur la liste ci-après sont priées de se rapprocher des services de la Direction Commerciale du PAD, sous quinzaine à compter de la date de publication du présent communiqué, pour procéder à la régularisation de leurs situations.



Passé ce délai, le PAD se réserve le droit de prendre toutes dispositions prévues à cet effet, par l’arrêté interministériel n° 806 MTPUT MCA du 24 Janvier 1970 portant approbation du cahier des charges type.









Aboubacar Sedikh BEYE





2 MG AFRICA COSTAL SCES SENEGAL AMT ANAMAR AFRITRANS SARL AIR TRANS INTERNATIONAL ALPHA SHIPPING ANTRAC STE ARMEMENT ET DIVERS ATLANTIS STE TREMEX EX BENEIX SHIPPING AGENCY CASH INTER COSAMA C.G.E Cie GENERAL D’ENERGIE DU SENEGAL CATT CONSULTING BUSINESS AGENCY COTY GOLDEN TRUCKS AND TRADING DAKAR COMMERCE STE DAKAR OFFSHORE SUPPLY BASE DAROU KHOUDOSS DIPROM EBANO SENEGAL ECM ECOTRANS SARL EMACI SA ESMAT ESPASEN ARMEMENT ETS SERIGNE BABA DIAKHOUMPA EXPRESS TRANSIT EXPRESS SCHIPCHANDLER GEODIS GKA TRANSPORT GOUNASS TRANSPORT HIS CHUN ENTREPRISE INTER AFRICAIN TRANSPORT COMPANY INTER SERVICES KHALIL SYLLA TRANSPORT TRANSIT MOVIS SENEGAL MAMADOU THIANE MANUTENTION SHIPPING MARITIME DE COMMERCE MARITIME NEGOCE SERVICES MOULAYE TRANSPORT SERVICES MOUSSA GUEYE P ET O NEDLOYD PACKING SERVICES SENEGAL SAFRET SCTT SE2M SOMAT SENEGAL EXPRESS LOGISTICS SENEGAL FREE STORE SENEGALAISE DE LOGISTIQUE ET D’ASSISTANCE TECHNIQUE (SLAT) SENOMAR SENSHIP SERCOMA SINTRADE SA SISPA SLT SMC SMTS SOARM SOCEMAR SOCOMAR SOFREL SOMARCA SORECOM SOS TRANSIT SOSEDA SCHIPCHANDLER SOSEMAR SOTRASEN STIA STN STTA TANDEM TOP TRANSIT TRANSENNE TRANS ACTIONS TRANSMAR TRANSMARINE TRANSAFRIQUE TRANSHIPPING INTERNATIONAL TRANSMARINE TRANSPORT IBRAHIMA SAKHO TRANSPORT MODOU SARR THOCOMAR SHIPPING AGENCY USETTA WORLD ATLANTIC TRANSIT XORO THIOU MADE SUARL YENCO SHIPPING LE DIRECTEUR GENERAL

DU

PORT AUTONOME DE DAKAR





























