URGENT - Macky Sall réélu (provisoirement) avec 58,27% des suffrages

Rédigé par leral.net le Jeudi 28 Février 2019 à 13:45 | | 0 commentaire(s)|

Le suspense est levé après des heures d’attente. La commission nationale de recensement des votes (CNRV) vient de proclamation provisoire des résultats. Macky Sall a été déclaré vainqueur avec 2 554 605 soit 58,27%. Le président sortant est suivi de Idrissa Seck, crédité de Idrissa Seck et 898 674 soit 20,5% et Ousmane Sonko qui obtient 687 065 soit 15,67%. El Hadj Issa Sall du Pur obtient 178 533 soit 4,07%. Madické Niang de Madické 2019 ferme la manche avec 650 002 soit 1,48%. Estimant que les sénégalais ont massivement voté, le président de la CNRV, évalue à 66,23% le taux de participation. Le juge Demba souligne que sur les 6. 683 043 électeurs, 4 426 344 ont voté, 42 465 bulletins ont été déclarés nuls, soit 4 383 879 valablement exprimés.

