URGENT - Société africaine de raffinage: La recapitalisation de 60 milliards FCfa au lieu de 420 milliards, a été approuvée par le Conseil d’administration tenu ce jeudi

Selon des informations exclusives obtenues par "Confidentiel Afrique", le Conseil d'administration et l'Assemblée générale extraordinaire tenus ce jeudi 30 décembre 2021, ont approuvé un package de résolutions.



Locafrique supporte la position de l’État dans l’option de recapitalisation de la SAR. Selon nos informations, au lieu des 420 milliards FCfa qui constituaient le point de friction entre Locafrique et le reste des actionnaires, le Conseil d’administration s’est arrimé à la demande de Locafrique.



Un bridge loan d’un montant de 90 millions d’euros (soit 60 milliards FCfa) a été approuvé. La Société africaine de raffinage a un besoin immédiat de 60 milliards FCfa pour oxygéner les turbines asphyxiées par ses fonds propres négatifs. Nos informations renseignent aussi que la banque multilatérale de financement AFC, est restée dans le pipe. Locafrique, pour sa part, n’a pas varié dans sa position d’accompagner le Président Macky Sall et de faire de la SAR, un levier stratégique de développement du secteur des hydrocarbures au Sénégal.



