Accueil Envoyer Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte USA: Deux couples de jumeaux identiques se marient lors d’une cérémonie conjointe Rédigé par la rédaction le 7 Août 2018 à 19:19 | Lu 66 fois

Samedi, Brittany et Briana (maintenant Salyers), 32 ans, ont épousé Josh et Jeremy Salyers, 34 ans, lors d’une cérémonie conjointe au festival Twins Days 2018 à Twinsburg, Ohio – où ils se sont rencontrés pour la première fois il y a un an. Les couples ont été mariés par des prêtres jumeaux identiques lors de la cérémonie sur le thème “Deux fois sur deux”.

Les frères Joshua et Jeremy Salyers, âgés de 34 ans, ont demandé en mariage les sœurs jumelles Brittany et Briana Deane, âgées elles de 32 ans, à Twin Lakes, en Virginie, en février, en utilisant des anneaux identiques.

Les couples ont été mariés en même temps par des prêtres jumeaux dans une ville adaptée à leur histoire – Twinsburg, Ohio aux Etats-Unis – pendant le week-end dernier.



La cérémonie conjointe a eu lieu au Twins Days Festival 2018, où ils se sont rencontrés pour la première fois il y a un an.

“Nous les avons vus de loin et nous pensions qu’ils étaient les plus beaux”, a déclaré l’une des sœurs à Inside Edition.

Les couples envisagent de vivre dans la même maison et ils disent qu’ils élèveront leurs enfants ensemble.

Leur mariage sera diffusé sur TLC spécial début 2019 pour donner aux téléspectateurs un aperçu des coulisses de leur vie commune.



Tout commence le 31 août 2017. Brittany et Briana se rendent dans l’état de l’Ohio pour participer au traditionnel festival des jumeaux de Twinsburg. Là, elles croisent le chemin de Jeremy et Josh comme le rapporte le quotidien régional. Chabada, c’est le coup de foudre réciproque ! Les jumelles et jumeaux restent en contact et l’histoire s’accélère le 2 février 2018. Les jumeaux organisent une surprise aux élues de leur cœur. Ils leur font croire qu’ils sont les acteurs d’une publicité qui a pour cadre une maison qui doit être vendue. Ce jour-là, Jeremy et Josh, tels de preux chevaliers, se sont agenouillés devant leurs belles et ont offert à chacune une bague de fiançailles identique avant de les demander en mariage. Brittanny et Briana ont dit “Yes” (oui) ! Briana a réagi à cette demande lors d’une interview : “Nous avons été époustouflées par leur demande, ils ont fait un travail incroyable !”





Crédit photo: Yahoo News

Felicia Essan Accueil Partager sur facebook



Plus de Télé < > Des jumeaux se marient avec une paire de jumelles à un jour d'intervalle Colombie: Une chienne renifleuse de drogue menacée de mort...