USA : Kamala Harris choisie par Joe Biden pour être sa colistière.

Il a donc opté pour l’une des deux favorites. Avec Susan Rice, Kamala Harris était celle dont le nom revenait le plus souvent pour être choisi comme co-listière par Joe Biden.



Le candidat démocrate à la Maison-Blanche qui affrontera Donald Trump en novembre a confirmé ce mardi 11 août qu’il avait choisi la sénatrice de Californie pour être sa vice-présidente. Elle avait été candidate pour l’investiture et fut l’une des révélations de cette campagne interne.



Si Joe Biden est élu le 3 novembre prochaine, Kamala Harris sera la première femme noire et la première vice-présidente de l’histoire des États-Unis.



« J’ai l’immense honneur d’annoncer que j’ai choisi Kamala Harris, combattante dévouée à la défense courageuse des classes populaires et l’une des plus grands serviteurs de l’Etat, comme ma colistière »



Kamala Harris prendra la parole le 19 août lors de la convention d’investiture que le parti démocrate tiendra en ligne pour faire face à l’épidémie de coronavirus. Mais avant cela, les deux colistiers devraient s’afficher ensemble dès mercredi dans le Deleware.



Déjà en lice pour 2026?



Charismatique et jeune par rapport à l’ancien vice-président de 77 ans, Kamala Harris permettra aux démocrates de présenter avec Joe Biden un duo complémentaire.



Elle avait attiré l’attention nationale et était considérée comme une étoile montante en tant que procureure générale de Californie, avant même son élection au Sénat en 2016.



Le choix de l’ancien bras-droit de Barack Obama est crucial en raison de son âge. S’il gagne, il sera en effet le plus ancien président de l’histoire au moment de l’investiture. A tel point que durant la primaire, le site Politico avait rapporté que Joe Biden avait signalé qu’il ne pourrait briguer qu’un seul mandat; il avait ensuite déclaré qu’il n’avait pas de plan de ce type.



Mais en étant choisie comme colistière, Kamala Harris devient de fait une potentielle cheffe du Parti démocrate et une favorite probable pour la candidature après Joe Biden. En 2026 ou en 2030.