USA : La tête du général Antonio Indjai, mise à prix 5millions de dollars

L'ancien Chef d'Etat major des forces armées Bissau Guinéennes, le général de Brigade Antonio Indjai est activement recherché par les USA. La nouvelle administration de Biden a des informations sur son implication dans plusieurs dossiers de trafics de drogue et d'armes dans la sous région. Il a, également, annoncé que les USA offraient 05 millions de dollars de récompense pour toute information qui permettrait de l'appréhender. Là aussi c'est promesse des États-Unis faite ce jeudi





Dans le document des USA, Antonio Indjai, est accusé d'avoir des liens avec plusieurs groupes armés notamment des FARC (Forces armées révolutionnaires de Colombie). Il serait même leur point focal en Afrique de l'Ouest. L'agence "Lusa" qui donne l'information fait des révélations sur ses activités entre 2012 et 2013 et affirme qu'Antonio Indjai et ses associés ′′ ont convenu qu'une partie de la cocaïne reçue serait utilisée pour payer les fonctionnaires du gouvernement de Guinée-Bissau ".



Le Département d'État souligne que l'ancien patron de l'armée Bissau Guinéenne a été accusé de complot de narcoterrorisme, complot d'importer de la cocaïne, complot pour fournir un soutien matériel à une organisation terroriste étrangère et complotiste pour acquérir et transférer des missiles anti-aériens.



