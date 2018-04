USA: Melania humilie Donald Trump devant le couple Macron (vidéo)

Au cours de la visite du président français, Emmanuel Macron a pu échanger sur plusieurs sujets avec son homologue américain. Cependant, exceptés ces sujets politiques et économiques importants évoqués, la visite d’Etat du Président français aux États-Unis a été l’occasion de saisir quelques instants plus croustillants et plus comiques…







Pendant la visite, plusieurs moments insolites ont été repérés, mais celui qui a le plus retenu l’attention des médias, est celui où le couple Trump a dû s’avancer en compagnie du couple Macron face à une nuée de journalistes. Alors que le Président Macron affiche sa proximité habituelle avec sa femme Brigitte, l’ambiance diffère quelque peu du côté américain…



Durant de longues secondes, le Président Trump tente désespérément d’attraper la main de sa femme Mélania, qui ne l’entend pas vraiment de cette oreille… Il s’ensuit une séquence digne d’un épisode de Benny Hill jusqu’à la scène finale…



Alors que Mélania a pris soin d’humilier publiquement son mari, elle finit par se plier à l’obligation de faire bonne figure et lui attrape la main. Le sourire est absent, mais l’apparence semble sauvée. C’était pourtant sans compter sur la réaction de Donald Trump, qui a fini de s’enfoncer tout seul en lui adressant un petit rictus de remerciements totalement pathétique !



Melania Trump a manifestement préféré le baise-main du Président français !