USA: Un marié battu à mort lors de sa réception de mariage

Il a été signalé que deux hommes non invités sont venus à la réception des jeunes mariés au cours du week-end dernier et ont battu le marié à mort avec des battes de baseball.



Le marié, Joe Melgoza, 30 ans, a souffert d’un traumatisme contondant à la tête après avoir été attaqué en face du lieu de réception à Chino, en Californie, USA vers 2 h 20 du matin dimanche. Il a été transporté d’urgence au centre médical de Chino Valley, où il est décédé.



Selon le département de police de Chino, les agresseurs ne connaissaient pas Melgoza, mais vivaient non loin du domicile de la famille de sa femme où se tenait la réception du mariage, et se sont présentés à la célébration sans y être invités, a rapporté KTLA5. .



Selon le frère de Melgoza, Andy Velasquez, les hommes se seraient disputés avec certains des invités et ont été invités à quitter les lieux, ce qu’ils ont fait, pour revenir peu de temps après armés de battes de baseball.



Joe Melgoza laisse dans le deuil sa femme de quelques heures seulement, Esther Bustamante Melgoza, et sa fille de 11 ans.