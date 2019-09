USAID: "Au niveau de la Vallée, le Sénégal réalise des progrès sur sa filière rizicole" Le directeur de l’agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID) Sénégal, Peter Trenchard, a salué mardi à Thiagar (Rosso-Sénégal, nord), les performances réalisées par le Sénégal dans la production et la transformation du riz.

C'est une déclaration qui a été faite hier à l’issue d’une visite au niveau des réalisations de l’USAID, à travers le projet Croissance économique, dans la vallée du fleuve Sénégal.



M. Trenchard en visite dans cette partie du pays, a pu constater les "bonnes performances réalisées dans la qualité de la production et de la transformation du riz’’.



Parlant de l'économie du Sénégal, il "a reconnu que cette dynamique est celle qui mène vers le développement: C'est un pays qui se dirige vers la voie de l’émergence".



Peter Trenchard a aussi indiqué que le projet USAID Croissance économique, a investi environ "26 millions de dollars, en 2018, dans la région de Saint-Louis, pour soutenir les secteurs de l’agriculture, de l’éducation et de la santé".



Le directeur général de l’entreprise agricole "Combla Nor Thiam" (CNT), Iba Sall, a de son côté salué l’appui de l’USAID qui lui a permis de réaliser ces performances agricoles.

