UTILISATION DE L’INTERNET ET PROTECTION DES ENFANTS EN LIGNE

5000 cahiers personnalisés pour sensibiliser contre la cyber sécurité Le ministre de l'Economie numérique et des Télécommunications a présidé hier mardi Diamniadio la 13ème édition de la journée internationale de la sécurité sur internet à l'instar de 110 pays dans le monde. Yankhoba Diattara a remis, à son homologue Mamadou Talla en charge de l'éducation, 5000 cahiers personnalisés pour servir de supports pédagogiques aux apprenants afin de lutter contre la cybercriminalité chez les enfants et les jeunes. Le Témoin



