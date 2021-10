Ucad / Identification des armes blanches: Des appareils détecteurs installés La direction du Centre des œuvres universitaires de Dakar (Coud) veut mettre fin à la violence dans le campus social de l’Université. Le Directeur général Maguette Sène informe les usagers et les étudiants, de l’utilisation d’appareils détecteurs par les agents de sécurité.

L’initiative rentre dans le cadre de l’application des nouvelles mesures de sécurité. « La direction du Coud tient à rassurer les étudiants que cette opération vise à identifier les armes blanches qui sont interdites dans l’espace universitaire.



Il s’y ajoute l’exigence de respecter les recommandations en matière de lutte contre le terrorisme, à l’instar du système de contrôle en vigueur dans les hôtels, qui accueillent pourtant beaucoup moins de personnes que les campus universitaires de Dakar », lit-on.



La direction du Coud appelle à la compréhension et à la collaboration des étudiants, pour permettre un bon déroulement de l’opération, dont le seul but est de leur garantir une sécurité permanente et renforcée des campus sociaux.



