Ucad: Le ministre Mary Teuw Niane déclaré persona non grata

Rédigé par leral.net le Jeudi 4 Janvier 2018 à 12:09

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Mary Teuw Niane n’est pas le bienvenu à l’Université Cheikh Anta Diop (Ucad), où il doit rencontrer aujourd’hui, les étudiants et l’administration. Quatre amicales des étudiants l’ont déclaré persona non grata dans l’espace universitaire, informe L’As.



Les représentants des étudiants réunis, hier, jusque tard dans la nuit, reprocheraient au ministre d'avoir refusé de les recevoir pendant toute l’année 2017, malgré les nombreuses requêtes qu’ils lui avaient adressées. Pis, ils sont conviés à la rencontre avec le ministre par le médiateur de l’Ucad par téléphone, la veille.



Pour tous ces faits, ils promettent de s’opposer à la rencontre. Ça craint.

