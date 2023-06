Ucad : Les cours suspendus jusqu’à nouvel ordre Rédigé par leral.net le Jeudi 1 Juin 2023 à 20:55 | | 0 commentaire(s)|

Les cours sont suspendus à l'Université Cheikh Anta Diop (UCAD) jusqu'à nouvel ordre. Cette suspension intervient, suite à des saccages intervenus ce 1er juin, dans le campus social et les chapiteaux de la Faculté des sciences juridiques et politiques. Des manifestants qui s'indignent de la condamnation de l'opposant, Ousmane Sonko (2 ans de prison ferme pour corruption à la jeunesse) ont attaqué le Cesti (Centre d'Etudes des Sciences et Techniques de l'Information) et brulé des véhicules. O.B



Source : Source : https://lesoleil.sn/ucad-les-cours-suspendus-jusqu...

