Ucad : Les repreneurs reviennent à de meilleurs sentiments

« Le samedi 1er décembre, nous allons procéder à l’ouverture du restaurant de Claudel », avance Sidy Diouf, le chef de service des restaurants de l’Ucad. Une décision qui intervient après les menaces des repreneurs de restaurants universitaires. Ces derniers sont revenus à de meilleurs sentiments. Une attitude qui ne convainc pas encore les étudiants. Toutefois, Sidy Diop promet l’ouverture prochaine du restaurant Self, situé grand Campus social à partir du 05 janvier 2019.



« Il n’y a pas de disfonctionnement majeur sauf peut-être au niveau du restaurant Argentin où on observait des queues interminables », martèle-t-il, avant d’ajouter que des dispositions ont été prises. Des négociations avec les repreneurs privés ont été enclenchées, à en croire Sidy Diouf, malgré la dette de 6 milliards F Cfa.



« Tous les jours, nous sommes dans les restaurants, nous travaillons avec ces repreneurs privés, nous échangeons avec eux. Ils s’approvisionnent et ils exploitent. Pour ceux qui devront démarrer, nous prenons ensemble tous les dispositions », informe le chef de service des restaurants.



