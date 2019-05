Ucad : des commerçants agressent des reporters de la 2stv et détériorent leur matériel Des reporters de la 2Stv s’étaient rendus sur l’avenue Chiekh Anta Diop, devant l’université du même nom, après la bagarre qui avait opposé des agents de sécurité du Coud et des tabliers installés devant l’université, pour les besoins d'un reportage. Mais ils ont été agressés par des commerçants, qui ont détérioré leur matériel.

« Nous avons envoyé une équipe de reportage sur l’avenue Chiekh Anta dans le cadre du suivi de l’information. A leur arrivée, notre cameraman a demandé aux tabliers s’il pouvait filmer. Un homme s’est subitement levé, l’a abreuvé d’injures. Son frère s’en est mêlé, ensuite d’autres personnes, pour agresser notre cameraman et détériorer sa camera », a, en effet, raconté à la RFM, Ben Makhtar Diop, le directeur des rédactions de la 2stv.



Qui poursuit, « heureusement, il a été sauvé par une patrouille de la police du Point E qui passait par là. Nous avons porté plainte au commissariat du Point E. nous ne connaissons pas les noms de ces personnes, mais notre cameraman les a formellement identifiés ».

