Uemoa : La Bceao relève 8 004 173 cartes bancaires en circulation en 2023

Ce rapport souligne les progrès de l’infrastructure monétique et le développement des services bancaires dans l'Uemoa, tout en mettant en avant des défis persistants pour moderniser et sécuriser les moyens de paiement.



Le document rapporte que sur la base des déclarations recueillies auprès des acteurs à fin décembre 2023, l’activité monétique de l’Uemoa concerne 122 établissements connectés à la plateforme du Gim-Uemoa sur les 128 membres du réseau.



Ces établissements ont émis un total de 8 004 173 cartes bancaires en circulation dans l’Uemoa dont 79,2% sont adossées à un compte bancaire et 20,8% sont prépayées. La Bceao souligne, dans le même sillage, que 96,7% de ces cartes sont conformes aux normes de sécurité Pci-Dss et disposent d’une puce Emv intégrée.



A fin 2023, le rapport fait savoir que les cartes sans contact, estimées à 1 214 246 unités, représentent 15,2% des cartes Emv contre 10,6% un an plus tôt.



Au niveau des infrastructures de paiement, la Bceao constate qu’une hausse de 2,26% a été enregistrée sur le parc des automates de paiement (Gab/Dab) estimé à 4 214 unités à fin 2023 contre 4 121 à fin 2022. De même, elle renseigne que le nombre de terminaux de paiement électronique (Tpe) a progressé de 10,46% sur la période sous revue, passant de 13 814 à 15 259 unités.

Bassirou MBAYE







Source : La Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Bceao), rend public le rapport intitulé « Tableau de Bord de la Monétique Régionale dans l'Uemoa », qui présente un bilan des transactions monétiques et des infrastructures de paiement au sein de l’Union économique et monétaire Ouest-africaine (Uemoa).Source : https://www.lejecos.com/Uemoa-La-Bceao-releve-8-00...

