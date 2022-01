Uemoa : La Bceao relève une amélioration de l’activité des Btp en novembre 2021

Selon la Bceao qui donne l’information, l’écart de l’indice d’activité dans les Btp par rapport à la moyenne de long terme est devenu positif, ressortant à +2,8 points contre +3,1 points un mois plus tôt. Par pays, une amélioration de l'activité des Btp a été relevée par rapport à la moyenne de long terme au Bénin (+7,0 points), en Côte d’Ivoire (+4,9 points), au Niger (+3,9 points), au Togo (+3,4 points), au Sénégal (+2,5 points) et au Burkina (+2,2 points). En revanche, le repli de l’activité a été observé au Mali (-7,0 points) et en Guinée-Bissau (-4,6 points).



Selon la Bceao, l'indice du chiffre d'affaires (Ica) du commerce de détail a connu une détérioration, en variation mensuelle, avec une baisse de 1,3% au cours du mois sous revue, après un repli de 3,0% un mois plus tôt. La détérioration de l'activité dans le commerce de détail est principalement liée à celle des ventes des produits cosmétiques (-1,1 point de pourcentage de contribution), des produits pétroliers (-0,6 point de pourcentage de contribution), des produits d’équipement à la personne (-0,2 point de pourcentage de contribution), et des produits d’équipement de loyer (-0,1 point de pourcentage de contribution).



En glissement annuel, le rythme d'évolution de l'indice du chiffre d'affaires du commerce de détail a évolué à la hausse, passant de +14,4% en octobre 2021 à +12,7% au cours du mois sous revue. La hausse de l'activité dans le commerce de détail est principalement liée à celle des produits alimentaires (+5,3 points), des produits pétroliers (+2,7 points de pourcentage de contribution), des ventes des automobiles, motocycles et pièces détachées (+2,0 points), des produits pharmaceutiques et cosmétiques (+1,2 point) et des équipements de logements (+0,6 point).



