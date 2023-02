Uemoa : Le Sénégal veut devenir une place financière de référence Rédigé par leral.net le Vendredi 17 Février 2023 à 18:55 | | 0 commentaire(s)|

« Le Sénégal peut valablement nourrir son ambition de faire de Dakar une place financière régionale de référence ». Ces mots sont du ministre des Finances et du Budget. Mamadou Moustapha Ba prenait part, ce jeudi, à l'ouverture de l'édition 2023 des Assises de l'entreprise. Selon lui, Dakar est une place financière forte, la deuxième de l'Uemoa derrière la Côte d'Ivoire avec « 18,656 milliards d'actifs représentant 33,7% des actifs cumulés de la zone ». Mais le Sénégal a du chemin pour supplanter Abidjan et devenir la première place financière de l'Uemoa. En effet, si l'on se fie au ministre des finances révélant la rentabilité bancaire de part et d'autre, le Sénégal est à 383,8 milliards de résultat net sur les 3 dernières années, alors que la Côte d'Ivoire se retrouve avec 846,8 milliards à la même période, soit plus de deux fois la marge de Dakar. Mais le ministre pense pouvoir compter sur d'autres avantages comparatifs comme la géographie, la stabilité politique ou encore l'exploitation prochaine du pétrole et du gaz.



Source : https://lesoleil.sn/uemoa-le-senegal-veut-devenir-...

