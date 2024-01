Uemoa : Le déficit budgétaire ressortirait à 5,3% du Pib en 2023 (Bceao)

La Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (Bceao) qui donne ces projections renseigne dans la foulée que le déficit budgétaire de l’Union ressortirait à 5,3% du Produit intérieur brut (Pib) en 2023 et à 3,8% en 2024.



A l’en croire, le repli attendu du déficit résulterait notamment de la poursuite de la mise en œuvre des réformes liées à la modernisation des administrations fiscales et douanières ainsi que la rationalisation des dépenses publiques.



Dans son rapport sur la politique monétaire dans l’Umoa, la Bceao relève enfin que le taux d’endettement s’établirait, pour sa part, à 59,4% et 59,3% du Pib respectivement en 2023 et 2024, après 57,6% en 2022.



Bassirou MBAYE



