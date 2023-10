Uemoa: Réunion des ministres chargés des questions sécuritaires, ce vendredi Rédigé par leral.net le Mercredi 25 Octobre 2023 à 19:30 | | 0 commentaire(s)|

Les Ministres chargés des questions sécuritaires des Etats membres de l’Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa) se réunissent par visioconférence le vendredi 27 octobre 2023, a appris lesoleil.sn auprès de la direction communication de l’institution communautaire. Il sera question, au cours de cette rencontre, d’analyser les récents développements de la situation sécuritaire dans l’Union. […] Les Ministres chargés des questions sécuritaires des Etats membres de l’Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa) se réunissent par visioconférence le vendredi 27 octobre 2023, a appris lesoleil.sn auprès de la direction communication de l’institution communautaire. Il sera question, au cours de cette rencontre, d’analyser les récents développements de la situation sécuritaire dans l’Union. Ils examineront le Rapport du premier semestre 2023 sur la paix et la sécurité dans l’espace Uemoa ainsi que l’état de mise en œuvre du Projet d’informatisation et d’interconnexion des postes de Police frontaliers, selon la même source. A noter, par ailleurs, que les conclusions des travaux des Ministres seront soumises à la 6ème réunion du Comité de haut niveau sur le Chantier paix et sécurité dans l’espace UEMOA qui sera présidée prochainement à Dakar par le chef de l’Etat sénégalais, Macky Sall, Président dudit Comité.



Source : https://lesoleil.sn/uemoa-reunion-des-ministres-ch...

