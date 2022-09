Ukraine : Poutine se prépare à une escalade majeure avec l'Ouest Rédigé par leral.net le Mercredi 21 Septembre 2022 à 16:19 | | 0 commentaire(s)| Le chef du Kremlin a décrété une « mobilisation partielle », soit 300.000 réservistes. Sa menace nucléaire résonne d'autant plus fort que des référendums d'annexion sont prévus dans quatre régions ukrainiennes dès vendredi. Avec un message clair : la Russie ne combat pas tant l'Ukraine que l'Occident.







Dos au mur depuis des jours, Vladimir Poutine a lancé sa contre-attaque. Contre l'Ukraine. Et, plus généralement, contre l'Ouest. Dans une brève mais tonitruante allocution télévisée, ce mercredi matin, le chef du Kremlin a accusé l'Occident d'essayer de « détruire » la Russie. Au nom de la protection de la souveraineté nationale, il a déclaré une « mobilisation militaire partielle » dès aujourd'hui.



Assis derrière une table, le ton martial, la main gauche agitée et le regard droit, Vladimir Poutine a pris cet engagement : pour « protéger la Russie et notre peuple », il est prêt à utiliser « tous les moyens à notre disposition ». Il l'a bien fait comprendre : cela inclut le nucléaire.

