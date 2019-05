Ukraine: le comédien Volodymyr Zelensky élu président avec 73% des voix

Le comédien novice en politique Volodymyr Zelensky a remporté ce dimanche une victoire écrasante à la présidentielle en Ukraine face au président sortant Petro Porochenko.



L'humoriste et acteur de 41 ans a obtenu 73,2% des suffrages au second tour de la présidentielle, contre 25,3% pour son rival de 53 ans, selon un sondage réalisé à la sortie des bureaux de vote par le consortium "Exit Poll National" réunissant trois instituts.



"Je ne vous laisserai jamais tomber", a promis Volodomyr Zelensky aux Ukrainiens depuis son quartier de campagne, où il est aussitôt sorti remercier ses partisans, avant de s'adresser à "tous les pays de l'espace post-soviétique": "Regardez-nous! Tout est possible!", a-t-il affirmé.

Des résultats officiels partiels doivent être publiés au fil de la nuit par la Commission électorale, qui a estimé la participation à midi à plus de 45%.



Un candidat qui a promis de "casser le système"



Nouvel épisode spectaculaire de la vague mondiale anti-élites, le raz-de-marée remporté par Volodymyr Zelensky, qui a promis de "casser le système" sans dévier du cap pro-occidental, donne la mesure de la défiance des Ukrainiens envers leur classe politique dont Petro Porochenko est un vétéran.



