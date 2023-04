Ultime hommage à Ibrahima Sène : Le chef de l’Etat salue la mémoire d’un «homme aux convictions fermes» Rédigé par leral.net le Lundi 10 Avril 2023 à 15:48 | | 0 commentaire(s)|

Le président de la République, Macky Sall s'est déplacé, ce lundi 10 avril 2023, à l'hôpital Principal de Dakar, pour assister à la cérémonie de levée du corps d'Ibrahima Sene, responsable des questions économiques au Parti de l'indépendance et du travail (PIT) rappelé à Dieu ce dimanche à Dakar, à l'âge de 76 ans. Le chef de l'Etat a rendu hommage à «un homme aux convictions fermes, pérennes et jamais violentes». Il souligne que «cette manière de faire de la politique? se raréfie». Le Président Sall relève qu' Ibrahima Sene «apportait beaucoup d'idées et de générosité» tout en saluant «sa contribution au débat politique, notamment au sein des coalitions Benno Siggil Senegaal et Benno Bokk Yaakaar, dont il faisait partie des leaders». Ibrahima Sene sera inhumé à 14 heures à Ngaye Meckhé a annoncé sa famille lors de la levée du corps, à l'hôpital Principal. O.B



Source : Source : https://lesoleil.sn/ultime-hommage-a-ibrahima-sene...

