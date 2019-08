Un 4x4 heurte… une charrette sur l’autoroute Ila Touba : un mort et trois blessés Un nouvel accident est survenu sur l’autoroute Ila Touba. Un fait surprenant, tout de même, puisque selon la RFM, un véhicule 4x4 a heurté une charrette à hauteur de Diourbel. Une personne qui était sur la charrette, est décédée et trois autres sont blessées selon la même source. Les victimes ont été acheminées à l’hôpital de Diourbel.

