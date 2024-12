Un ASP soupçonné de corruption : L'ouverture d'une enquête annoncée Rédigé par leral.net le Mardi 24 Décembre 2024 à 16:16 | | 0 commentaire(s)|

Une vidéo montrant un Agent de Sécurité de Proximité (Asp)remettre des documents à un conducteur moyennant de l'argent, a suscité une vague d'indignations sur les réseaux sociaux. Face à cette situation, la Direction Générale de l'agence à la sécurité de proximité (Asp) a annoncé l'ouverture d'une enquête pour identifier le mis en cause. Seneweb publie le communiqué de cette agence. "(...)Pourtant, par la note de service n°02327/MINTSP/ASP/DG/DOP en date du 27 novembre 2024, je rappelais aux Asp l'obligation de respecter rigoureusement les règles d'éthique et de déontologie qui les régissent. Pour l'heure, le lieu et la date des faits incriminés restent à déterminer mais une enquête est ouverte par le service du contrôle interne de l'ASP pour élucider cette affaire. À l'issue de l'enquête, les mesures appropriées seront prises par la Direction générale" .



Source : Source : https://senemedia.com/annonce-77766-un-asp-souponn...

