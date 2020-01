Accueil Envoyer Partager sur facebook Un Boeing ukrainien s’écrase en Iran et fait près de 170 morts Rédigé par Mamadou Mangane le 8 Janvier 2020 à 11:20 L’Ukraine confirme que les passagers et l’équipage de ce vol reliant la capitale iranienne à Kiev sont tous morts. Environ 170 personnes ont été tuées dans le crash d’un Boeing 737 de la compagnie Ukraine International Airlines qui s’est écrasé mercredi en Iran peu après avoir décollé de Téhéran en direction de Kiev, ont annoncé les médias iraniens.



«Tous les passagers et l’équipage» du Boeing 737 «sont morts», a annoncé le président ukrainien Volodymyr Zelensky, confirmant une information des médias iraniens. Un haut responsable de la diplomatie ukrainienne, Vassyl Kyrylytch, avait donné la même indication à l’AFP et avait déclaré que «selon des chiffres préliminaires, il y avait 168 personnes à bord» de ce vol qui devait relier la capitale iranienne à Kiev.



Selon les premiers éléments émergeant dans les médias iraniens l’avion s’est incendié puis s’est écrasé sur le territoire de la ville de Chahriar, à l’ouest de la métropole de Téhéran. On ne connaissait pas pour l’heure les causes précises de l’accident, survenu dans un contexte de tensions accrues dans la région alors que l’Iran a mené dans la nuit de mardi à mercredi des frappes contre des bases irakiennes abritant des forces américaines. Toutefois, l’agence iranienne FARS évoque des problèmes techniques comme cause de l’accident.



