Un Dj blanc séropositif infecte plus de 600 femmes noires

Selon la WMBF, il a été arrêté pour trois chefs de trafic, trois chefs de comportement sexuel criminel au premier degré et un chef de comportement sexuel au deuxième degré avec mineur, de promotion de la prostitution d’un mineur et d’enlèvement.



Pope aurait forcé quatre filles mineures à se livrer à des actes sexuels pour de l’argent et il aurait également eu des relations sexuelles avec elles. Une jeune fille de 13 ans dit avoir eu des relations sexuelles avec Pope et avoir découvert qu’il avait le sida, une information qu’il n’a pas révélée.



Il aurait eu des contacts sexuels avec «600 femmes noires» et, lors d’une conversation récemment révélée, le DJ a admis avoir eu des relations sexuelles avec des femmes noires dans l’espoir qu’elles le transmettent assez rapidement aux hommes noirs. ( voir photo ci-contre ).



Dans plusieurs photos intimes partagées en ligne, on a vu Pope poser avec plusieurs femmes noires qui craignent maintenant d’être séropositives comme lui.



Jason Roger Pope est actuellement derrière les barreaux du centre de détention du comté de Florence. Son cautionnement a été refusé pour toutes les graves accusations.