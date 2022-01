Un Gambien à la CAN: Musa Barrow dans ses habits de "Président", porte les "Scorpions" L'attaquant gambien Musa Barrow a déclaré vouloir poursuivre sur sa bonne lancée en Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies Cameroun 2021. Barrow, dont le penalty tardif a valu aux débutants, un match nul 1-1 contre le Mali à Limbé dimanche, a déjà une passe décisive à son actif dans le tournoi, peut-on lire dans le site de la Caf.

"Je suis prêt et concentré. J'aimerais poursuivre sur la même lancée que lors du dernier match" , a déclaré Barrow à CAFOnline.com.



Les Gambiens ont engrangé pour leur tout premier match en Coupe d'Afrique des Nations, une victoire 1-0 sur la Mauritanie, avant de faire match nul contre les "Aigles" du Mali.



"Cela montre que le travail d'équipe est important, nous nous sommes qualifiés pour ce tournoi parce que nous avons joué et défendu en équipe, nous essayons de jouer des transitions rapides lorsque nous récupérons le ballon. Lorsque nous jouons, nous essayons toujours de nous entraider et de nous pousser les uns les autres sur le terrain ; nous jouons en équipe et essayons de nous améliorer match après match. "



L'homme de Bologne est l'un des joueurs vedettes de Tom Saintfiet ,car il peut jouer sur les trois positions en attaque. Connu pour marquer des buts sublimes à distance, Barrow, comme tous les Gambiens, est fier d'être à la CAN.



" En tant que Gambien, je me sens honoré et heureux de pouvoir représenter mon pays au plus haut niveau du football africain. "



Homme du match devant la Mauritanie



Le joueur de 23 ans a été nommé Homme du match lors de la rencontre contre la Mauritanie, servant Ablie Jallow, qui a marqué le premier but de la Gambie en phase finale de CAN.

"C'était un magnifique but d'Ablie, qui était en bonne position. Je connais ses qualités, alors j'ai essayé de le trouver rapidement", a ajouté Musa.



L'homme qu'on appelle affectueusement « Laka » a pour objectif surprendre encore plus au Cameroun.



"Je suis sûr qu'il y aura beaucoup de surprises dans ce tournoi", a déclaré Barrow. "Le football africain se développe et il y a beaucoup de joueurs professionnels dans chaque équipe ici."



Les Scorpions, qui occupent le sommet du groupe F avec quatre points avec le Mali, affronteront la Tunisie lors de leur dernier match de groupe jeudi au Limbe Omnisport Stadium de 20 000 places.



"Nous apprenons toujours de chaque match, en jouant en équipe, en continuant à être humbles et en restant concentrés et Insh'Allah (si Dieu le veut) les résultats viendront", a-t-il conclu.

